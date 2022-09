W Parzęczewie powstanie największy pumptrack na świecie ZDJĘCIA

W Parzęczewie powstanie największy pumptrack na świecie. To zdobywający niezwykłą popularność tor rowerowy, chociaż z powodzeniem korzystają z niego również osoby jeżdżące np. na rolkach.

W trakcie konferencji prasowej poświęconej tej inwestycji, poseł Marek Matuszewski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, przekazał symboliczną promesę z dodat- kowym wsparciem inwestycji w wysokości 747 400,00 zł, pochodzącą z rządowego programu „Sportowa Polska”, przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Długość torów to ponad kilometr tras o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Zakres inwestycji obejmuje budowę toru rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Warto zaznaczyć, że w Polsce nie ma jeszcze toru PRO (składający się z dwóch bliźniaczych pętli w lustrzanym odbiciu), umożliwiającego rozgrywanie zawodów w konwencji wyścigu równoległego, gdzie na torze startuje jednocześnie dwóch zawodników.

Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2023 roku.