Sprawdź komisariaty policji w Zgierzu. Dowiedz się, gdzie niedaleko Ciebie jest komisariat policji

Policja w Zgierzu - jakie ma zadania?

Policja jest służbą mundurową, a jej zasadnicza funkcja to dbanie o bezpieczeństwo obywateli na terytorium naszego kraju.

Prowadzi ona działalność:

śledczą

prewencyjną

w zakresie spraw wewnętrznych

w zakresie ruchu drogowego

zwalczającą przestępczość

Najbardziej znana wszystkim jest działalność związana z prewencją oraz w zakresie ruchu drogowego. Każdego dnia możesz zobaczyć na ulicach Zgierza patrole policyjne, pilnujące porządku oraz kontrole drogowe, dbające o odpowiednie zachowania na drogach. Na ogół takie zadania są powierzone komisariatom, komendom miejskim policji oraz najmniejszym jednostkom, czyli posterunkom policji. Taka działalność zawęża się do powiatów, miast, mniejszych miejscowości.

Z efektami jednostki walczącej z przestępczością nie masz na co dzień do czynienia. Jest ona mało widoczna dla większości osób, jednakże tak samo istotna. Sprawy z tego zakresu są prowadzone przez funkcjonariuszy posterunków policji, komend miejskich, a także komendy głównej. Uzależnione to jest od zasięgu i skali sprawy.