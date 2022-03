Przegląd prasy 15.03.2022 Zgierz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgierza

Jednym z tradycyjnych dań pochodzących z Ukrainy jest barszcz zielony. Najczęściej gotuje się go wiosną, gdy pojawia się świeży szczaw. Olia Hercules, mieszkająca w Londynie ukraińska szefowa kuchni i autorka tekstów kulinarnych, w książce „Mamuszka” podzieliła się przepisem na bazie wywaru z kaczki. Sprawdź, jak zrobić tradycyjny zielony barszcz.

Strażacy z Ozorkowa dostali nowy ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy. Zabudowany został przez firmę MOTO TRUCK na podwoziu MAN TGM 18.320. Pojazd ma napęd 4x4, a jego silnik ma moc 320 koni mechanicznych. Wóz posiada zbiornik na wodę o pojemności 5 tys. litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 litrów. Do jego dodatkowego wyposażenia należy wyciągarka elektryczna, zraszacze, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy oraz linia szybkiego natarcia. Koszt wozu bez dodatkowego wyposażenia to ponad 940 tys. zł. Poprzedni wóz - dwunastoletni mercedes - zostanie przekazany do OSP w Woli Zbrożkowej.