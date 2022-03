Przegląd prasy 13.03.2022 Zgierz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgierza

Prasówka Zgierz 13.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Mieszkańcy okolic Kijowa, Charkowa i Żytomierza przyjechali w nocy z piątku na sobotę (11-12 marca) do Łodzi specjalnym pociągiem. To pierwszy skład łódzkiej kolei, który przywiózł osoby z przejścia granicznego w Dorohusku. Przyjechało nim ok. 300 Ukraińców uciekających przed wojną w ich kraju.