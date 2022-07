Przegląd prasy 12.07.2022 Zgierz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgierza

Prasówka Zgierz 12.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jacek Chrzanowski to 34-letni łodzianin, który wraz z kolegami z uczelni otworzył studio zajmujące się projektowaniem. Ich popisowe koncepty dotyczą samochodów. Niewielu mieszkańców Łodzi jest świadomych tego, jak dużego formatu prace wychodzą spod ręki wychowanego na Bałutach łodzianina oraz jego zagranicznych współpracowników - i to tuż za rogiem. Ich studio, które nazwali One One Lab Design Studio, mieści się w łódzkim Bionanoparku na ul. Dubois. Działają razem 7 lat.