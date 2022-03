Przegląd prasy 12.03.2022 Zgierz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgierza

Prasówka Zgierz 12.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Paznokcie hybrydowe to nowoczesna metoda stylizacji paznokci, która pozwala utrwalić lakier na wiele tygodni i może być stosowana w domu. Utwardza się go za pomocą lampy UV, którą stosuje się też do wykonania już nieco mniej popularnych paznokci żelowych. W obu przypadkach zabiegi są jednak źródłem czynników szkodliwych nie tylko dla skóry, ale całego organizmu. Wyjaśniamy, jaki wpływ na zdrowie mają paznokcie hybrydowe i jakie zagrożenia niesie za sobą korzystanie z tego rozwiązania, a także jak zadać o zdrowszy manicure.