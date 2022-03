Prasówka Zgierz 9.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgierzu nie minęło Cię nic ważnego

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda zaapelowała, by korzystając z przypadającego dziś Dnia Kobiet, zwrócić się do Rosjanek o działania na rzecz zatrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Szukasz pomysłu na pyszny deser na święta, imieniny, czy na niedzielę? Mamy dla Ciebie sprawdzony przepis na niebiańskie ciasto migdałowe. To pyszny, wilgotny i aromatyczny wypiek, który zawsze się udaje. Co więcej, to przysmak bez mąki i tłuszczu! Czegoś takiego naprawdę warto spróbować. Zobacz nasze wskazówki krok po kroku, jak przygotować ciasto migdałowe z bitą śmietaną i malinami.

W niedzielę 6 marca odbyła się pierwsza edycja zawodów Athletics Challenge. Rywalizacja sportowa dla najmłodszych odbyła się w zgierskiej hali MOSiR. W zawodach odbyły się cztery konkurencje: bieg po kopercie, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską oraz wyścig sztafety. Udział wzięło dziewięć drużyn ze zgierskich szkół.