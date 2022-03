Prasówka Zgierz 3.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgierzu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Zgierz 3.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wziąć udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zorganizowany jest on przez Zarząd Powiatu Zgierskiego. Do rozdysponowania będzie 57 tys. zł z przeznaczeniem na m.in. ochronę zdrowia, rozwój masowego sportu, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz kulturę powiatową. Oferty można składać do 22 marca.