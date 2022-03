Prasówka Zgierz 25.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgierzu nie minęło Cię nic ważnego

Doprowadzenie do zaprzestania rosyjskiej agresji i wycofania się sił rosyjskich z Ukrainy to dzisiaj nasze zasadnicze zadanie jako wspólnoty euroatlantyckiej - powiedział prezydent Andrzej Duda w czwartek przed szczytem NATO w Brukseli.

Komisja Nadzoru Finansowego w przeddzień kolejnego, marcowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej zasugerowała bankom, by ustalając obecnie zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców zakładali, iż stopy procentowe mogą wzrosnąć jeszcze o 5 proc. Stopa referencyjna 2,75 proc. wynosiłaby wówczas 7,75 proc. Co to oznacza w praktyce dla wszystkich spłacających teraz zobowiązania - od kredytów w kartach kredytowych po kilkusettysięczne kredyty hipoteczne? RPP na razie we wtorek 8 marca 2022 r. podniosła stopy o kolejne 0,75 proc., ale i tak już kredyty oprocentowane będą od jutra nawet o 14 proc.