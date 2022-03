Prasówka Zgierz 16.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgierzu nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z wtorku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.03, w Zgierzu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie ufaj bezgranicznie! Kobiety przekraczające samotnie granicę z Polską mogą stać się łupem handlarzy ludźmi”?

Prasówka Zgierz 16.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nie ufaj bezgranicznie! Kobiety przekraczające samotnie granicę z Polską mogą stać się łupem handlarzy ludźmi Handlarze ludźmi mogą obierać sobie za cel kobiety przekraczające samotnie granicę Ukrainy z Polską – ostrzegają Straż Graniczna i MSWiA. Mimo kampanii informacyjnej nadal może dojść do tragedii. Sprawdziliśmy, jaką pomoc mogą uzyskać ofiary handlu ludźmi, co robić, aby nie dać się oszukać przestępcom oraz gdzie zgłosić problem.

📢 Coraz więcej Rosjan ucieka z ojczyzny. Szukają azylu w USA Coraz więcej Rosjan przybywa do Meksyku, by stamtąd przedostać się do Stanów Zjednoczonych, gdzie starają się o azyl. 📢 Moskwa: Rosyjska generalicja trzęsie się ze strachu, bo wojna z Ukrainą nie idzie po myśli Putina Giną generałowie, Ukraińcy niszczą wojskowy sprzęt Rosji, natarcia nie widać, a Kreml powtarza, że wszystko idzie zgodnie z planem.

Prasówka 16.03 Zgierz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zgierzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Fałszywe gołąbki w sosie pomidorowym. Przepis na szybki obiad. Zobacz, jak zrobić gołąbki bez zawijania Fałszywe gołąbki to smaczne i proste do przygotowania danie z mięsa mielonego i kapusty. W przeciwieństwie do tradycyjnych gołąbków nie wymagają zawijania. Sprawdź wskazówki krok po kroku, jak łatwo możesz je przygotować i wypróbuj nasz przepis na fałszywe gołąbki w sosie pomidorowym.

📢 Wypadek w Zgierzu na skrzyżowaniu ulic Rembowskiego i Dubois Do zdarzenia doszło przed godz. 13, w Zgierzu, na skrzyżowaniu ulic Rembowskiego oraz Dubois. Zderzyły się ze sobą: osobowa mazda oraz dostawczy fiat ducato. Jeden poszkodowany znajduje się pod opieką ratowników. Na miejscu interweniują strażacy, pogotowie oraz policja.

📢 Kurs hrywny w kantorach "nie poraża". Uchodźcy nadal mają problem. W łódzkich i zgierskich kantorach można wymieniać ukraińską walutę - hrywnę - na złotówki. Ukraińscy uchodźcy mieli duży problem z wymianą swoich oszczędności w pierwszych dniach wojny. Część kantorów całkowicie zawiesiła wówczas skup hrywny lub oferowała kurs na poziomie “śmieciowym”. Właściciele punktów wymiany walut tłumaczyli się, że po nagromadzeniu hrywny, nie będą mieli, jak jej sprzedać w najbliższym czasie. Sytuacja uległa zmianie po licznych interwencjach w całym kraju. Ukraińską walutę wymienimy na złotówki w większości łódzkich kantorów, ale kurs nadal “nie poraża”.

📢 Kosmiczne torty z Instagrama jak dzieła sztuki. Najciekawsze profile z wybornymi ciastami, które warto śledzić We wtorek, 15 marca w kalendarzu świąt przypada Dzień Piekarzy i Cukierników. Warto go celebrować. Z tej okazji prezentujemy najciekawsze i najpopularniejsze profile na Instagramie z artystycznymi tortami. Te wypieki to prawdziwe dzieła sztuki. Wiele z nich przybiera niesamowite kształty i ma wiele ciekawych dekoracji. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Tak zmienili się Dorota Chotecka i Radosław Pazura. Są razem już ponad 30 lat! Dorota Chotecka i Radosław Pazura to jedno z najbardziej znanych aktorskich małżeństw w Polsce. Znana z ekranu para może pochwalić się długim stażem małżeńskim i wieloma fantastycznymi rolami. Sprawdziliśmy, jak przez lata zmienili się aktorzy. Jak wyglądali, gdy zaczynali karierę? Szczególnie dla Doroty Choteckiej czas jakby się zatrzymał!

📢 Nadmiar ćwiczeń może powodować raka? Te odkrycia pokazują, dlaczego przemęczenie i przetrenowanie są szkodliwe Kwas mlekowy znamy dobrze z przetworów mlecznych czy „zakwasów”, gdyż związek ten gromadzi się w zmęczonych mięśniach po wysiłku. Choć jest wręcz niezbędny dla zdrowia serca czy mózgu, stały jego nadmiar działa toksycznie na komórki, a efektem są zmiany prowadzące do raka. To kolejny dowód na związek między przetrenowaniem i przeciążeniem fizycznym a rozwojem chorób i argument za tym, by rozsądnie planować odpoczynek.

📢 TOP 10 najlepszych gier MMORPG. Co to jest i na które produkcje warto zwrócić uwagę? Na rynku znajdziemy sporo, mniej lub bardziej popularnych gier MMORPG, więc dość łatwo się w tym nagromadzeniu pogubić. Przygotowaliśmy więc listę Top 10 MMORPG wraz z wyjaśnieniem, czym właściwie są tego typu gry. Zapraszamy.

