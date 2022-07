Prasówka Zgierz 13.07.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgierzu nie minęło Cię nic ważnego

Do udziału w konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego „Łódzkie smakuje” zaprasza marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Smakowita rywalizacja odbędzie się podczas Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się w niedzielę 21 sierpnia 2022 roku w Radomsku. Zgłoszenia można dokonać do 1 sierpnia.

Sezon motocyklowy jest w pełni. Niestety wiąże się on także ze zwiększoną ilością zdarzeń drogowych z udziałem jednośladów. W ciągu 9. pierwszych dni lipca na terenie trzech powiatów w woj. łódzkim doszło do pięciu wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęły w nich dwie osoby, a pięć zostało rannych. Tylko w jednym z nich obrażeń nie doznał motocyklista. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

To już w sobotę! Tego dnia ŁKS Łódź zmierzy się na swoim stadionie z GKSKatowice. Będzie to dla obu ekip pierwszy mecz w nowym pierwszoligowym sezonie.

Do wypadku ze skutkiem śmiertelnym doszło wczoraj (11 lipca) przed godz. 15 na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Popiełuszki w Zgierzu. W wyniku poniesionych obrażeń zmarł 47-letni pasażer volkswagena. 43-letni kierowca tego samochodu zbiegł z miejsca zdarzenia. Został jednak namierzony na terenie swojej posesji niedługo później. W momencie zatrzymania był pijany.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zgierzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Niespodziewany finał zyskała wzruszająca historia, która rozegrała się niedawno w Zoo Borysew koło Poddębic. Gdy niepełnosprawna Monika, która z tatą pokonała 150 km, by zobaczyć odbywający się tu koncert Magdy Beredy, ale niestety spóźniła się na koncert, jej idolka postanowiła dać zrozpaczonej fance prywatny koncert. W ślad za tym na gest w stronę dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością zdecydował się sam ogród. Od tego tygodnia wstęp do Zoo Borysew mają bezpłatny.

Kredyt hipoteczny jest coraz trudniejszy do spłacenia i już wkrótce część osób zacznie mieć problem ze spłatą zobowiązania – uważają eksperci. Trudno się temu dziwić, skoro według wyliczeń miesięczna rata pochłania przeciętnie ponad połowę naszych dochodów netto. Co gorsza, są województwa, gdzie odsetek ten jest jeszcze wyższy. Sprawdź, jak to wygląda w całej Polsce.