Najlepsze jedzenie w Zgierzu? Sałatka, pierogi czy frytki? Opinie

Gdzie dobrze zjeść w Zgierzu?

Wybierając restaurację, najczęściej sprawdzamy opinie bliskich. To dobry sposób, by znaleźć najlepsze miejsce, w którym serwują jedzenie w Zgierzu. Wcześniej jednak warto wiedzieć wśród czego można wybierać. Zgromadziliśmy w jednym miejscu firmy gastronomiczne z okolicy. Jeśli znasz taką, której brakuje, przekaż komuś w lokalu, że musi to szybko nadrobić.

Jakie miejsca z dobrym jedzeniem w Zgierzu możesz zobaczyć na naszej liście? M.in.:

burgerownia

naleśnikarnia

kawiarnia

firma cateringowa

pub

kuchnia grecka

kuchnia azjatycka

kuchnia roślinna

Bóg zesłał ludziom pożywienie, a diabeł kucharzy.

Lew Tołstoj

Jedzenie na telefon w Zgierzu

Nie masz czasu, by pichcić kolacji, a do tego nikt nie zrobił zakupów? Na liście poniżej zobaczysz firmy z okolicy.