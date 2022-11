Gdzie na nordic walking do 35 km od Zgierza. Pomysły na sportowy dzień w weekend 5 - 6 listopada Redakcja stronapodrozy.pl

Wiesz, że w promieniu 35 km od Zgierza jest mnóstwo ciekawych tras do nordic walking? gettyimages.com/pershinghks

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking niedaleko Zgierza? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie garść podpowiedzi na ten tydzień. Jeśli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać w okolicy Zgierza na nordic walking. Na ten tydzień przygotowaliśmy trasy w odległości do 35 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.