Gdzie dobrze zjeść w Zgierzu? Kuchnia grecka, regionalna, indyjska? Wasze opinie

Najlepsze jedzenie w Zgierzu?

Szukając lokalu z jedzeniem, często sprawdzamy opinie innych. To dobry sposób, by znaleźć najlepsze miejsce, gdzie można zjeść w Zgierzu. Trzeba jednak wiedzieć co można wybrać. Właśnie dlatego zgromadziliśmy w jednym miejscu firmy gastronomiczne z okolicy. Jeśli jakiejś brakuje, przekaż osobie zarządzającej social mediami, że nie ma go na liście.

Które lokale z dobrym jedzeniem w Zgierzu znajdziesz na naszej liście? Przykładowo:

bar z fastfoodem

naleśnikarnia

cukiernia

firma cateringowa

pub

kuchnia grecka

kuchnia indyjska

kuchnia roślinna

Najważniejsze trzy słowa dla Polski, Polaków, naszej kultury, filozofii: wódka, wojna i kiełbasa są rodzaju żeńskiego.

Robert Makłowicz

Najlepsze jedzenie z dostawą na telefon w Zgierzu

Jesteś zbyt zajęty, by przygotowywać obiadu, a w brzuchu burczy? Może coś z tej listy Cię zainteresuje?